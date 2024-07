Agora: trânsito é liberado após acidente na ponte

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

Nesta manhã de sexta-feira (12), um acidente ocorreu na entrada da Ilha de Santa Catarina, causando interrupções no trânsito. O repórter Paulo Mueller traz as primeiras informações ao vivo do local, onde o trânsito foi recentemente liberado. Além disso, Paulo atualiza sobre a recente decisão da Justiça Catarinense que aceitou o recurso do Ministério Público, garantindo a permanência do Hospital Psiquiátrico de Custódia em Florianópolis. Acompanhe os detalhes sobre essas importantes notícias que impactam a mobilidade e a saúde pública na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.