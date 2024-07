Agora polícia procura suspeitos: loja de celulares é furtada durante a madrugada em Irineópolis Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/07/2024 - 15h05 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h39 ) ‌



Em Irineópolis, no Planalto Norte, uma loja de celulares foi furtada, e agora a polícia está em busca dos suspeitos. Este incidente adiciona mais um caso à crescente lista de furtos na região. As autoridades estão trabalhando intensamente para identificar e capturar os responsáveis, enquanto comerciantes locais ficam apreensivos com a segurança de seus estabelecimentos. Edinei Wassoaski traz todas as informações sobre este furto e as medidas tomadas pela polícia para solucionar o caso. Acompanhe na Tribuna do Povo os detalhes desta investigação e as reações da comunidade.

