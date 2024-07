Agora: ônibus do transporte coletivo da grande Florianópolis tem princípio de incêndio Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/07/2024 - 09h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h12 ) ‌



Nesta segunda-feira (29) pela manhã, um princípio de incêndio foi registrado em um ônibus do transporte coletivo na Avenida Ivo Silveira, no bairro Capoeiras. O motorista rapidamente usou um extintor para apagar as chamas e garantiu a evacuação segura de todos os passageiros. Felizmente, ninguém se feriu no incidente. Acompanhe todos os detalhes desse episódio.

