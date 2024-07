Agora: acidente na Via Expressa complica trânsito na Grande Florianópolis

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Um acidente na Via Expressa está complicando o trânsito na Grande Florianópolis na manhã desta quinta-feira (04). A colisão ocorreu nas proximidades de São José, afetando o fluxo de veículos tanto na direção norte quanto sul. O repórter Paulo Mueller está ao vivo para trazer os detalhes e atualizações sobre a situação. Motoristas enfrentam longas filas e devem considerar rotas alternativas para evitar a área afetada. As autoridades de trânsito estão no local para gerenciar o congestionamento e investigar as causas do acidente. Fique atento às atualizações ao longo do dia para mais informações sobre o trânsito e o tempo estimado para normalização do tráfego na região.

