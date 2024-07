Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Fique por dentro das últimas informações sobre o acidente que está causando complicações no trânsito da Via Expressa, na Grande Florianópolis. O repórter Paulo Mueller traz atualizações ao vivo diretamente do local, destacando as condições da via, o impacto no tráfego e as medidas tomadas pelas autoridades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.