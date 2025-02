Agente de trânsito é baleado e morto em baile funk na zona leste de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/02/2025 - 12h52 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h01 ) twitter

O agente de trânsito Cleidilsson, de 26 anos, foi baleado e morto durante um baile funk na zona leste de São Paulo. Ele estava no carro com um amigo, ainda não identificado, quando criminosos armados chegaram de motocicleta efetuando disparos. Imagens de segurança mostram ele sendo jogado para fora do veículo, enquanto seu amigo, que também foi atingido no queixo, assumiu a direção e fugiu.

