Agente de saúde é cercada e atacada por cães em Feira de Santana (BA) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/02/2025 - 13h44 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma agente de saúde foi cercada e atacada por seis cachorros no meio da rua. A mulher, de 54 anos, estava voltando para a casa quando foi surpreendida pelos animais. Como a rua estava vazia, ela demorou para receber ajuda, mesmo gritando por socorro. Um motoboy e um casal conseguiram afastar os cães. Ela sofreu mordidas em várias partes do corpo, incluindo pernas, braços e mãos. Depois do ataque, ela foi ao hospital para receber medicação e vacina contra a raiva. O caso aconteceu em Feira de Santana, na Bahia.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #FeiraDeSantana #cachorros

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.