Agente de modelos atrai vítimas com falsas promessas de trabalho no exterior para aplicar golpes Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/08/2024 - 06h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hábil com as palavras e um talento para enganar: foi assim que Jocler, um agente de modelos, conseguiu dar uma série de golpes. Ele atraia as vítimas com falsas promessas de trabalho fora do país; depois de ganhar a confiança delas, dava início a uma trama de mentiras e pedidos de dinheiro para vistos e documentos de viagens que nunca existiram. Além dos modelos, Jocler também deu um prejuízo milionário na agência para a qual trabalhava.

#recordeuropa #domingoespetacular #golpes

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.