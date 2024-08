Agenda Ver Mais: programação cultural para todos os gostos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 02/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Confira a Agenda Ver Mais e fique por dentro dos melhores eventos culturais em Joinville! Hoje, às 19h, tem o lançamento do livro "Flor Também (Cinco Contos e Um Romance)" da jornalista Katherine Funke na Livraria O Sebo, com entrada gratuita. Até o dia 4, o Festival de Violões acontece no Teatro do SESC, com entrada mediante a doação de um item de higiene pessoal. Amanhã, às 10h, aproveite o Sábado Cultural na Biblioteca Pública Municipal. Não perca a exposição de arte têxtil "Bicentenário Dona Francisca em Alto Liço e Alto Estilo" no Museu Nacional de Colonização e Imigração até 31 de agosto. No domingo, às 10h30, os Domingos Musicais com Mesa Três por Cultura Alemã acontecem no Cemitério do Imigrante. Segunda-feira, às 19h, assista ao curta-metragem "Os Comedores de Batata" no SESC e, logo após, curta um Jazz na Lyra com Dani Haak. Na quarta, o Quinteto Contrapunto da Escola de Música Villa-Lobos se apresenta às 19h no Auditório da Casa da Cultura. E de terça a sábado, visite a exposição "Presente Sombrio, Futuros Possíveis" na Galeria 33. Programe-se e aproveite!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.