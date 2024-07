Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

‌



A+

A-

Já tem programa para o final de semana? Não? Então fique ligado nas dicas da nossa Agenda Ver Mais! Descubra as melhores opções para aproveitar seu tempo livre com eventos, atividades culturais, lazer e muito mais. Não perca essa oportunidade de planejar um final de semana incrível com as nossas sugestões!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.