Agenda Plural: o que fazer no fim de semana em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Agenda Plural, edição desta sexta-feira, 06 de setembro, traz opções imperdíveis para o seu final de semana, confira:

Em Blumenau, não perca o Blumenkuchen, com 27 padarias oferecendo uma variedade de preços e delícias o dia todo. Em paralelo, visite o Orquifest no Parque Vila Germânica, disponível sexta e sábado das 10h às 21h e domingo das 10h às 17h, com ingressos a R$ 10 no local. Em Florianópolis, o Floripa Tattoo Festival agita o Centro de Eventos de Canasvieiras, começando na sexta-feira a partir das 13h e seguindo no sábado e domingo a partir das 10h, com ingressos disponíveis no TicketCenter.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.