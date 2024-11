Agenda Plural - Floripa Jazz Festival e Show imperdível dos Paralamas do Sucesso Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 11h54 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h18 ) twitter

A nossa Agenda Plural está de volta, e este fim de semana é repleto de música na Grande Florianópolis! O Floripa Jazz Festival começa nesta sexta-feira, 01 de novembro, com quase vinte atrações em quatro locais diferentes da capital, incluindo um show muito aguardado de Marcos Valle e Azymuth no CIC, no sábado às 21h30. A entrada é gratuita, e a programação completa está disponível no site do evento.

