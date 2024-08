Agenda Plural - Fique por dentro dos melhores eventos deste fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h30 ) ‌



A Agenda Plural está de volta com sugestões imperdíveis para animar seu fim de semana! Confira o que vai rolar:

- A Cantora Careca: O grupo de teatro Armação apresenta a peça que quebra convenções sociais com diálogos absurdos. As apresentações são hoje e no sábado, às 20h, na Casa do Teatro Armação em Florianópolis. Garanta seu ingresso no Sympla!

- 5º Stun Game Festival: Um dos maiores eventos de games do sul do Brasil chega ao Boulevard 14/32, no Floripa Airport. O festival é gratuito e acontece no sábado e domingo, como parte do Floripa Conecta.

- Orquestra Sinfônica Nacional da Colômbia: Em Jaraguá do Sul, o teatro da SCAR recebe a orquestra que inicia sua turnê pela América do Sul com grandes sucessos da música clássica. O concerto é nesta sexta-feira, às 20h, e os ingressos estão disponíveis no Ticket Center.

Não perca essas oportunidades de aproveitar o melhor da cultura e entretenimento em Santa Catarina!

