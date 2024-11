Agenda Plural - Fique por dentro das atrações de final de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/11/2024 - 11h53 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h18 ) twitter

Este final de semana em Florianópolis está recheado de atrações culturais e de design para todos os gostos! Se você ainda não teve a chance de conferir a CASACOR, não perca a última oportunidade de explorar as novidades de arquitetura, design e paisagismo. A exposição fica aberta até o domingo, com horários especiais. Além disso, o espetáculo "Esqueceram do Green" vai encantar o público no CIC, trazendo uma história única sobre o Natal. Garanta já seu ingresso online e aproveite os descontos exclusivos para assinantes do Clube ND.

