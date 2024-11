Agenda Plural - Confira os destaques para o seu fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 11h01 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h15 ) twitter

Neste fim de semana, a Beira Mar de São José será palco do Circuito Cultural, com atividades para todas as idades, incluindo cinema, jogos, música e muito mais. O evento, que tem entrada gratuita, encerra sua turnê por Santa Catarina. Além disso, o Aeroporto de Florianópolis recebe o show Sambasá, da renomada cantora Roberta Sá, também com entrada gratuita. O evento celebra o Dia do Samba e promete encantar os visitantes a partir das 18h de sábado.

