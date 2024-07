Agenda Plural - Confira opções imperdíveis para o seu fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h26 ) ‌



A Agenda Plural, edição desta sexta-feira (26) traz opções imperdíveis para o seu final de semana, confira: a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina apresenta nesta sexta-feira (26) o especial "Tina Turner" no CIC, em Florianópolis, com os maiores hits da rainha do rock interpretados por Mércia Maruk. A peça teatral "Paraíso, SC", que aborda temas importantes como violência doméstica e abuso infantil, será exibida em Blumenau e Brusque com entrada gratuita. E não perca a Festa do Bom Sucesso em Balneário Camboriú, que celebra os 60 anos da cidade com pratos típicos e ingredientes locais. Confira a programação completa e garanta seus ingressos no Sympla.

