Agenda Plural - Confira opções imperdíveis para o seu fim de semana

Desfrute de um fim de semana repleto de atividades em Santa Catarina! Em Joinville, a 47ª Festa do Colono na Sociedade Piraí celebra o Dia do Colono com pratos típicos, torneios e bailes. No Aeroporto de Florianópolis, a Turma da Mônica desembarca com oficinas, sessões de fotos e show, tudo gratuito. E em Balneário Rincão, a 27ª Festa da Tainha oferece apresentações culturais e gastronomia à base de peixe. Confira estas e outras atrações na nossa Agenda Plural.

