Agenda Plural - Confira atrações imperdíveis para o seu fim de semana em SC
06/12/2024 - 11h22 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h14 )

Neste fim de semana, a programação cultural de Florianópolis é imperdível! A história clássica de Natal, "O Nosso Quebra Nozes", será encenada no CIC, com descontos para assinantes do Clube ND. E no Teatro da Ubro, a peça “La Casa de Bernarda Alba” também promete emocionar com sua trama intensa. Confira todas as dicas na Agenda Plural.

