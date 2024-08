Agenda Plural - Confira as atrações para o seu fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h26 ) ‌



A Agenda Plural, edição desta sexta-feira (09) traz opções imperdíveis para o seu final de semana, confira: Hoje é o último dia para aproveitar a programação do Itajazz em Itajaí. O festival oferece uma série de shows musicais gratuitos no Mercado Público, começando às 20h. Com entrada franca, o evento é uma ótima oportunidade para curtir boa música e aproveitar a cultura local em um dos pontos mais icônicos da cidade. Não deixe de conferir o que o Itajazz tem a oferecer e encerrar o fim de semana com estilo.

