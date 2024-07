Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Acompanhe os últimos movimentos no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar, com foco na agenda legislativa que inclui a desoneração da folha de pagamento e a reforma tributária. Danila Berdardes traz os detalhes sobre as discussões e as expectativas para as próximas semanas em Brasília.

