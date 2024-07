Agenda catarinense em Portugal: saúde, tecnologia e proteção civil em destaque

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

No segundo dia de agenda em Portugal, a comitiva catarinense abordou temas cruciais como proteção civil, saúde e tecnologia. Em um encontro significativo na Câmara Municipal de Lisboa, o chefe do executivo catarinense e o prefeito da capital portuguesa reafirmaram o desejo de estabelecer parcerias estratégicas. A visita incluiu paradas em importantes marcos históricos e fortaleceu os laços entre Santa Catarina e Portugal, visando futuros projetos colaborativos que beneficiem ambas as regiões. Acompanhe os detalhes desta visita e as implicações para o desenvolvimento de Santa Catarina.

