Agências alertam sobre o aumento nos preços de pacotes de viagem

O meio do ano é um dos períodos mais procurados nas agências de viagem, resultando em um aumento de até 30% nos preços dos passeios. Para quem decide comprar agora, os preços podem ficar ainda mais salgados, devido ao aumento das passagens aéreas e outras despesas.

No próximo mês, a Patrícia vai realizar o sonho de viajar para Curaçao, no Caribe, com a irmã. Professora, ela aproveitou o período de férias de julho para conhecer o destino paradisíaco. Segundo um gerente de vendas de uma agência de Uberlândia, quem viaja em julho busca basicamente dois tipos de destinos: os gelados, para conhecer cidades com neve no Chile e na Argentina, e o famoso Nordeste, para quem quer fugir do inverno.

É importante lembrar que, além do aumento dos preços, quem compra viagens em cima da hora também tem menos flexibilidade para alterações. A Tatiana, por exemplo, que tenta viajar até duas vezes por ano e já conheceu países como Rússia e Peru, visitou cachoeiras e desertos, sempre com planejamento e antecedência.

Se você está pensando em viajar em julho, prepare-se para os preços altos e planeje-se com antecedência para garantir o melhor custo-benefício e mais flexibilidade.

