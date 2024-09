Agência Nacional identifica irregularidades em quatro postos de combustíveis no sul do estado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 10/09/2024 - 08h11 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma operação nacional de fiscalização, realizada para verificar a qualidade dos combustíveis, encontrou quatro postos irregulares em Santa Catarina. Todos os estabelecimentos autuados estão localizados no sul do estado. A repórter Rachel Schneider traz as informações ao vivo, detalhando os motivos das autuações e as próximas etapas da ação.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.