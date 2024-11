Agência Espacial Europeia divulga novas imagens de alta resolução do Sol Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/11/2024 - 20h30 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Agência Espacial Europeia divulgou novas imagens produzidas pela sonda solar Orbiter. As fotos e mapas foram feitos com a maior resolução já obtida até hoje e mostram detalhes tanto da superfície do Sol quanto da atmosfera externa. Ao todo, quatro imagens foram divulgadas, cada uma revelando diferentes aspectos do Sol. As imagens, que foram feitas quando a sonda estava a menos de 74 milhões de quilômetros do Sol, incluem ainda medições do campo magnético, dos movimentos do plasma na superfície e detalhes das regiões mais ativas da estrela, como as manchas solares.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.