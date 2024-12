Agência bancária é assaltada em Centralina e criminosos trocam tiros com a PM | Balanço Geral Sábado Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/12/2024 - 13h03 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h22 ) twitter

Uma agência bancária no centro de Centralina, no Triângulo Mineiro, foi invadida por criminosos na manhã de hoje. Segundo a Polícia Militar, o grupo utilizou três veículos, sendo dois Gol e um Voyage, um deles com placa clonada. Os suspeitos tentaram arrombar o cofre da agência, mas acabaram acionando o sistema de monitoramento, que alertou as autoridades.

Na chegada da polícia, os criminosos já haviam fugido pela BR-153. Durante a perseguição, acessaram a BR-365 e, em um posto de combustível, houve troca de tiros com a PM. Alguns suspeitos foram baleados e levados para um hospital da região, enquanto outros conseguiram escapar.

Apesar da gravidade da situação, nenhum policial militar ficou ferido durante a ação. A polícia segue com as buscas pelos envolvidos. A investigação continua para identificar os membros da quadrilha e apurar todos os detalhes do caso.

