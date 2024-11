AG7 lança novo empreendimento de 20 mil m² na Ecoville Aclr|Do canal Grands no YouTube 11/11/2024 - 14h55 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na última terça-feira (05), a incorporadora AG7 lançou o luxuoso Ícaro Casa-Térrea em um evento exclusivo na Ecoville. Os convidados foram recebidos com um coquetel na Casa AG7, projetada pela arquiteta Gabriela Casagrande.

O Ícaro Casa-Térrea será composto por quatro torres, com 38 apartamentos no total, em um terreno de 20 mil m², que também engloba uma área de reserva florestal. O empreendimento, descrito como um condomínio não convencional, tem como conceito casas suspensas, em contato direto com a natureza e que priorizam o bem estar e a privacidade dos moradores. As unidades variam de 500 m² a 1,5 mil m².

“O projeto foi pautado pela ótica da natureza e do bem-estar. Além de não desmatar, nós preservaremos uma área de pelo menos cinco mil m² e, adicionalmente, construiremos um parque de nove mil m² dentro do condomínio”, diz o CEO da AG7, Alfredo Gulin Neto. O Casa-Térrea é o segundo Ícaro da incorporadora, que também construiu o Ícaro Jardins do Graciosa, no Cabral, inaugurado em 2019.

Além de conhecer a maquete exposta durante o evento, os convidados puderam assistir a um show exclusivo da vencedora do Grammy Latino Roberta Sá, assim como provar o menu do chef catalão Oscar Bosch.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.