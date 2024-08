Afetados pela enchente no RS tem até sexta (30) para entregar declaração do Imposto de Renda Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 29/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda para os afetados pela enchente no Rio Grande do Sul termina nessa sexta-feira (30). O prazo final original era 31 de maio, mas foi prorrogado nos municípios afetados pela tragédia. Até ontem (28), mais de 2,8 milhões de contribuintes haviam entregue suas declarações. A Receita Federal recomenda o uso da declaração pré-preenchida para maior agilidade. Mais informações estão disponíveis no site gov.br.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.