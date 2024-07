Aclr |Do canal A Fazenda no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Hoje em Dia invade de um jeito inédito a coletiva de imprensa multiplataforma de A Fazenda 13. É hora de conhecer todas as novidades da temporada e conferir, com exclusividade, os primeiros peões confirmados no reality. Participe e mande a sua pergunta!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.