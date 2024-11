Aeroportos brasileiros vão ter salas de acolhimento para pessoas com autismo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h35 ) twitter

Uma nova lei federal determina que os aeroportos do Brasil terão salas de acolhimento para pessoas com autismo, oferecendo ambientes mais tranquilos e adaptados para esse público. Inspiradas em espaços já existentes em terminais de Florianópolis, São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro, as novas salas contarão com estímulos sensoriais visuais, táteis e auditivos para promover o relaxamento. Além disso, os profissionais dos aeroportos serão capacitados para atender as necessidades desse público específico.

