Aeroporto Salgado Filho: equipe da Record acompanha obras na pista Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/08/2024 - 10h30 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A 53 dias para reabertura do Aeroporto Salgado Filho, o Balanço Geral acompanha as obras de recuperação da pista de pousos e decolagens. As atividades devem voltar no terminal no dia 21 de outubro. E fomos até o aeroporto para ver de perto o que é feito para recuperar principalmente o asfalto da pista.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.