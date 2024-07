Aeroporto de Joaçaba tem aumento significativo de passageiros Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/07/2024 - 12h52 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Desde a reabertura em janeiro do ano passado, o Aeroporto Santa Terezinha, localizado em Joaçaba, tem registrado um aumento significativo no número de operações. Este crescimento é um indicativo da recuperação e do crescente movimento no terminal. Lucas Polak traz todos os detalhes sobre essa melhoria e o impacto positivo para a região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.