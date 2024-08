Aeroporto de Jaguaruna: secretário anuncia novo leilão para concessão Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 31/07/2024 - 20h21 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um novo edital para a concessão do Aeroporto de Jaguaruna, localizado no Sul de Santa Catarina, deve ser lançado em breve, prometendo aumentar ainda mais o potencial logístico da região. O secretário responsável pela concessão revelou que a nova data para o leilão está sendo prevista, mas a concretização depende do interesse das empresas no processo. Vinícius Sieglitz traz todos os detalhes sobre os trâmites dessa importante ação que visa impulsionar a infraestrutura aeroportuária e o desenvolvimento econômico no estado. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.