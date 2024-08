Aeroporto de Florianópolis é fechado após pneu de avião furar Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/08/2024 - 11h03 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O aeroporto internacional de Florianópolis está fechado nesta segunda (12) devido a um incidente ocorrido na madrugada. Um avião teve os pneus furados durante o pouso por volta das duas horas da manhã. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança na pista e foram levados até o saguão do aeroporto em ônibus. Desde então, nenhuma aeronave pousou ou decolou no local.

