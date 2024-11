Aeronaves T-27 Tucano da FAB colidem durante voo de instrução em Pirassununga Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 04/11/2024 - 09h20 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h35 ) twitter

Duas aeronaves modelo T-27 tucano, utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), colidiram durante voo de instrução, na tarde desta sexta (1º), em Pirassununga. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), uma aeronave pousou em segurança, enquanto a outra foi direcionada para região desabitada. O piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso, sendo, em seguida, resgatado por equipe de salvamento da FAB. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve investigar as causas do acidente.

*Reportagem exibida em 01/11/2024.

