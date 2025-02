Aeronave capota durante pouso em Toronto, no Canadá Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 17/02/2025 - 22h24 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Toronto, no Canadá, um acidente envolvendo uma aeronave da empresa Delta aconteceu na hora do pouso. Equipes de emergência atuam no local. O aeroporto de Toronto informou sobre o avião que saiu de Minneapolis nos Estados Unidos e chegou ao Canadá na tarde desta segunda (17). A aeronave acabou capotando.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.