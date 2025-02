Aeronáutica investiga queda de avião em São Paulo Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/02/2025 - 14h30 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h11 ) twitter

A Aeronáutica investiga o que causou a queda do avião de pequeno porte em São Paulo hoje pela manhã. Na queda, a aeronave atingiu um ônibus. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas. Os dois corpos, do piloto e do advogado gaúcho, foram encontrados carbonizados dentro do avião. Para analisar o acidente e entender como são os próximos passos dessa investigação, conversamos com o professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos, James Waterhouse.

