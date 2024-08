ADVOGADO: Vinícius Félix fala sobre os direitos das famílias que perdem parentes em acidentes Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/08/2024 - 14h04 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h48 ) ‌



Após a trágica queda do avião da Voepass em Vinhedo, as Defensorias Públicas do Paraná e de São Paulo uniram forças para auxiliar as famílias das vítimas. Elas elaboraram um guia com perguntas e respostas frequentes, visando esclarecer dúvidas e garantir que os direitos dos familiares sejam respeitados.

Diante da dor e da incerteza, as famílias precisam de informações precisas e confiáveis. As Defensorias estão atuando para coordenar essas informações, oferecendo suporte jurídico e psicológico às famílias nesse momento difícil. É importante ressaltar que as Defensorias alertam para a possibilidade de golpes e notícias falsas, incentivando as famílias a buscarem informações apenas em canais oficiais.

Um dos pontos cruciais abordados pelas Defensorias é o processo de liberação dos corpos. Para garantir a organização e o respeito às famílias, foi estabelecido um horário específico para a liberação dos corpos, das 9h às 17h. Em São Paulo, as famílias encontram atendimento multidisciplinar no anfiteatro do Instituto Oscar Freire, onde recebem apoio psicológico e jurídico.

É fundamental que as famílias busquem auxílio de profissionais especializados para garantir que seus direitos sejam plenamente atendidos.

