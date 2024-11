ADVOGADO PRESO EM GOIÂNIA COM PAPELOTES DE COCAÍNA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 21/11/2024 - 17h26 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Matéria exibida no dia 18/11/2024

ADVOGADO É PRESO SUPEITO DE TRAFICAR COCAÍNA. ELE FOI FLAGRADO DEPOIS DE MORADORES DO JARDIM EUROPA DENUNCIAREM QUE UM HOMEM ESTARIA VENDENDO DROGAS NA REGIÃO, SEMPRE COM CARROS DIFERENTES. VAMOS SABER MAIS SOBRE ESSA PRISÃO COM O DELEGADO EDUARDO CARRARA.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

‌



#RecordGoias #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.