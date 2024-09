Advogado escreve livro sobre assédio sexual e moral no trabalho Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 09/09/2024 - 15h28 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h22 ) ‌



O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é um problema grave e mais comum do que se imagina, afetando diretamente a saúde mental e física das vítimas. Hoje, recebemos o Dr. Romeu de Assis, autor do livro "50 Tons", para esclarecer o que caracteriza esses tipos de assédio, como identificá-los e quais são os passos essenciais para denunciá-los. Aprenda como reconhecer sinais de abuso e conheça seus direitos para enfrentar essa situação com segurança.

