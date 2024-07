Advogado é investigado por se passar por vice-cônsul da Rússia em BH Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/07/2024 - 11h28 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h53 ) ‌



As Polícias Federal e Civil de Minas Gerais estão investigando o advogado Geraldo da Silva Vieira por se passar por vice-cônsul da Rússia em Belo Horizonte. Vieira é suspeito de usar o prestígio do cargo e um currículo com várias especializações em redes sociais para aplicar golpes. Ele teria aberto uma conta em nome do consulado, movimentando milhões de reais, e oferecido 30 mil euros a Vladimir Kotilevsky, antigo cônsul da Rússia, para ser nomeado vice-cônsul honorário. As primeiras denúncias surgiram em 2018 e o processo está sob sigilo judicial.

