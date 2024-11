Advogado acredita que viagem a Alagoas foi isca para monitorar delator do PCC executado em aeroporto Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/11/2024 - 10h46 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h11 ) twitter

Advogado de dois dos policiais afastados de suas funções por fazerem segurança particular para o empresário Vinicius Griztbach, Ivelson Salotto acredita que o delator do PCC foi atraído para uma viagem para Alagoas para que pudesse ser rastreado. Foi na volta a São Paulo desta viagem que Gritzbach acabou executado a tiros no aeroporto de Guarulhos.

De acordo com Salotto, Gritzbach foi a Alagoas para receber em joias o pagamento de uma dívida de R$ 2 milhões. O advogado diz que essas peças poderiam ter um rastreador.

