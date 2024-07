ADVOGADA: Viviane Espíndula explica quem tem o direito de receber o FGTS | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/07/2024 - 13h54 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) registrou um lucro recorde de R$ 23,4 bilhões em 2023, o maior da história do fundo. Esse resultado positivo será distribuído entre os trabalhadores que tinham saldo em suas contas vinculadas em 31 de dezembro de 2023.

O valor creditado em cada conta será proporcional ao saldo do trabalhador na data base. Ou seja, quem tinha um saldo maior receberá um valor maior de lucro. Essa medida visa beneficiar os trabalhadores que contribuíram por mais tempo para o fundo.

A consulta do saldo e o acompanhamento da distribuição dos lucros podem ser feitos pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O crédito do valor será automático nas contas elegíveis, sem necessidade de solicitação por parte do trabalhador.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ThB6BxL-7kE

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=zLNj7nGNsCQ

👉 https://www.youtube.com/shorts/sbQwpoCAxk0

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.