ADVOGADA: Neiva Flávia fala sobre o agosto lilás e a violência contra a mulher | Manhã Total
29/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h44 )



O mês de agosto, simbolizado pela cor lilás, é dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. No entanto, a urgência desse tema vai muito além dos 31 dias de agosto. A cada dia, mulheres brasileiras são vítimas de agressões físicas, psicológicas e sexuais, e muitas perdem suas vidas em casos de feminicídio.

As campanhas e ações realizadas durante o mês de agosto desempenham um papel fundamental na sensibilização da sociedade para essa grave problemática. No entanto, é preciso reconhecer que essas iniciativas, por si só, não são suficientes para erradicar a violência contra a mulher. As leis, embora sejam um importante instrumento de proteção, também apresentam limitações e não garantem, por si sós, a segurança das mulheres.

A pergunta que fica é: como garantir uma vida livre de violência para todas as mulheres? A resposta é complexa e exige a atuação de diversos atores sociais, como o Estado, a sociedade civil e a própria população. É preciso investir em políticas públicas eficazes, fortalecer o sistema de justiça, promover a educação de gênero e combater a cultura machista que naturaliza a violência contra a mulher.

