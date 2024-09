ADVOGADA: Marcela Amaral fala sobre mudanças na Lei Orgânica de Assistência Social | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 10h48 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Este ano, o Governo Federal implementou mudanças significativas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que não tenham contribuído com o INSS. As novas regras visam assegurar que o benefício seja concedido apenas àqueles que realmente necessitam.

As alterações incluem prazos específicos para a suspensão ou corte do benefício quando as informações no Cadastro Único de Benefícios Sociais (CadÚnico) estiverem desatualizadas por mais de quatro anos. Além disso, a partir de 1º de setembro, os beneficiários deverão ter a biometria registrada nos cadastros do Governo Federal para continuar recebendo o benefício. Esta medida é parte de um esforço para garantir que o BPC atenda adequadamente às necessidades de seus destinatários e evitar fraudes.

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que regula o BPC, estabelece que o benefício é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem recursos suficientes para seu sustento. Para ter direito, é necessário atender a critérios específicos de renda e situação econômica, e a manutenção do benefício será revisada periodicamente para assegurar que continua a atender às condições estabelecidas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=72RETG2PBIQ

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=p8zMQnByhB4

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tkOKZU4sQjA

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #advocacia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.