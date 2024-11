ADVOGADA? Marcela Amaral fala sobre a espera na fila do INSS Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/11/2024 - 15h46 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h49 ) twitter

O INSS enfrenta um cenário preocupante com uma fila de quase dois milhões de segurados aguardando benefícios. Desse total, cerca de um milhão e meio ainda precisam passar por análises ou perícias médicas. A demora na concessão está associada a fatores como a greve de servidores e peritos, instabilidades no sistema e a sobrecarga do judiciário. Apesar do prazo legal de 45 dias para resposta, a Autarquia não tem cumprido, deixando segurados sem renda por longos períodos, especialmente em casos de auxílio-doença. O Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, instituído pela Lei 14.724/2023, foi prorrogado até dezembro de 2024 para tentar amenizar o problema.

Especialistas destacam que, além de buscar auxílio na ouvidoria pelo 135, os beneficiários precisam manter seus cadastros atualizados, especialmente aqueles que recebem o LOAS. A situação reforça a urgência de medidas efetivas para garantir o direito dos cidadãos à proteção previdenciária.

