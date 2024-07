ADVOGADA: Larissa Vasconcelos fala sobre a violência patrimonial que os idosos sofrem | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Em Minas Gerais, as mulheres idosas são as principais vítimas de violência patrimonial, representando mais de 68% dos casos registrados. Segundo dados alarmantes da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o estado se encontra na triste posição de terceiro com maior índice de violência contra o idoso, com 58.009 casos registrados no último ano.

Filhos e filhas se destacam como os principais agressores, em 60% das situações. Isolamento, controle financeiro e restrições ao acesso a bens pessoais como celular, carteira e chaves são os principais indícios que caracterizam essa violência.

A pandemia da COVID-19 agravou o cenário, com um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra idosos. O maior uso de meios digitais durante o período os torna alvos fáceis para criminosos.

