Advogada foi jogada do 8º andar de prédio em BH, aponta Ministério Público

A Justiça vai julgar um advogado de Belo Horizonte acusado de matar a namorada, também advogada, em junho de 2022. De acordo com a investigação, Carolina da Cunha Pereira França Magalhães foi jogada do 8º andar do prédio onde morava com os filhos, no bairro São Bento, na região Centro-Sul da capital mineira. A conclusão da investigação trouxe uma reviravolta para o caso que, até então, entra tratado como suicídio.

