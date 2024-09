Advogada de Aline Maschietto fala sobre acusações:"'Ela saiu do Brasil pela porta da frente" Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/09/2024 - 06h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h30 ) ‌



Aline Fernanda Maschietto enfrenta acusações no Brasil e em Espanha. No Brasil é acusada de uma tentativa de homicídio em 2022, e também com o agravante de ter sido considerada foragida após ir para Espanha depois do crime. Em solo espanhol, ela é acusada de falso testemunho após denunciar três homens - incluindo o filho do presidente da Suprema Corte espanhola - por agressão sexual, denúncia essa que alertou o Brasil sobre o seu paradeiro, resultando na sua extradição e detenção. A advogada de Aline, porém, defende a cliente e argumenta que ela não agiu como alguém que tem algo a esconder ao expor-se perante a Justiça brasileira e comprar uma guerra contra alguém com poder na sociedade espanhola.

