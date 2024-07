ADVOGADA CRIMINAL: Bruna Ferreira fala sobre os crimes de importunação sexual | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Sentir-se importunada sexualmente é uma realidade para muitas mulheres. Ações como ejaculações e toques indesejados, comentários degradantes e expressões de baixo calão, entre outras, configuram importunação sexual e representam uma grave violação do direito à locomoção e à liberdade sexual da mulher.

Em casos de flagrante, a vítima deve ligar para a Polícia Militar no número 190. Já quando o flagrante não é possível, a recomendação é coletar o máximo de provas possível: nome, endereço e telefone de testemunhas, declarações de pessoas que presenciaram o ocorrido, filmagens e fotos do local e do agressor, além de imagens de câmeras de segurança, se disponíveis.

Lembre-se: Importunação sexual é crime e não deve ser silenciada. Denuncie!

Canais de Denúncia:

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher

Disque 100: Direitos Humanos

Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs)

