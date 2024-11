Advogada comenta caso de estudante de medicina morto por PM durante confusão em SP Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 21/11/2024 - 16h15 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h33 ) twitter

A Polícia investiga a morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, morto por um policial militar com um tiro dentro de um hotel na madrugada desta quarta (20), em São Paulo. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que o jovem teria tentado pegar a arma de um deles; os agentes foram afastados até o fim das investigações. Ao Balanço Geral Interior, a advogada Laura Romancini, membra da Comissão de Direito Criminal da OAB de Ribeirão Preto, comenta as implicações do caso.

